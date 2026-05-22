НАТО змоделювало "глибокий удар" по Росії в лондонському метро, - The Independent

Корпус швидкого реагування НАТО розгорнув підземний штаб на станції лондонського метро Чаринг-Крос, де репетирує операції "глибокого удару" по Росії на випадок нападу на альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як проходять навчання

Командний центр зайняв занедбану платформу станції Чаринг-Крос.

У рамках операції "Аркадний удар" солдати перевіряють здатність НАТО застосовувати засоби радіоелектронної боротьби - щоб придушити російський зв'язок і вивести з ладу безпілотники у разі вигаданого вторгнення Росії до однієї з балтійських країн.

Командувач британського ARRC генерал-лейтенант Майк Елвісс пояснив, що навчання потрібні для відпрацювання "розвідувального удару" - здатності виявляти та знищувати російські війська на марші.

За його словами, у будь-якому сценарії Росія має дві переваги: вона може зосередити бойову міць у точці нападу, тоді як НАТО змушене захищатися всюди, і саме противник обирає момент початку атаки.

Фото: Солдати розвантажують обладнання на занедбану платформу в рамках навчань швидкого реагування ( авторське право MOD Crown 2026/Sgt Sam Terry RLC )

Фото:Підземні навчання нагадують Другу світову війну ( MOD Crown Copyright 2026/WO2 Jon Bevan RLC )

Елвісс підкреслив, що демонстрація має й символічне значення.

"Ми репетируємо це не лише для того, щоб добре впоратися, а й тому, що супротивник спостерігає, і ми хочемо, щоб він знав, що ми готові до виклику", - заявив він.

Попередження генералів

Голова Сухопутного командування НАТО американський генерал Крістофер Донах'ю виступив із попередженням про брак часу на підготовку.

"Місія готова до 2030 року - це не гасло, це те, що ми повинні зробити", - сказав він, додавши, що традиційні форми мобілізації більше не є гарантованою перевагою альянсу.

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич назвав навчання своєчасними. За його словами, нездатність швидко засвоювати уроки сучасного поля бою ставить під загрозу і стримування, і оборонні плани альянсу.

Проблеми Британської оборони

Навчання відбуваються на тлі критики неготовності Великої Британії до війни. Джерела в оборонному відомстві повідомили, що британських запасів безпілотників вистачить лише на тиждень боїв - кілька сотень на день, тоді як в Україні дрони застосовують тисячами щодня.

Уряд стверджує, що витрачає на оборону близько 2,5% ВВП - 79,8 млрд фунтів, але до цієї суми входять і невійськові статті, як-от пенсії та розвідка.

Колишній міністр безпеки Том Тугендгат назвав плани підняти витрати до 3% фіктивними.

Автори Стратегічного огляду оборони лорд Джордж Робертсон і доктор Фіона Гілл розкритикували реакцію уряду на їхні рекомендації, заявивши, що країна залишається "недостатньо підготовленою та незахищеною".

Публікацію Плану інвестицій в оборону відклали на строк до восьми місяців, а Міністерство оборони виявило дефіцит у 28 млрд фунтів у фінансуванні модернізації техніки.