ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

НАТО змоделювало "глибокий удар" по Росії в лондонському метро, - The Independent

17:50 22.05.2026 Пт
3 хв
Під землю спустилися не цивільні, а військові з засобами радіоелектронної боротьби
aimg Валерія Абабіна
НАТО змоделювало "глибокий удар" по Росії в лондонському метро, - The Independent Фото: Підземні навчання НАТО (army.mod.uk)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Корпус швидкого реагування НАТО розгорнув підземний штаб на станції лондонського метро Чаринг-Крос, де репетирує операції "глибокого удару" по Росії на випадок нападу на альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Читайте також: Трамп розчарований НАТО і це буде темою "найважливішого в історії" саміту, - Рубіо

Як проходять навчання

Командний центр зайняв занедбану платформу станції Чаринг-Крос.

У рамках операції "Аркадний удар" солдати перевіряють здатність НАТО застосовувати засоби радіоелектронної боротьби - щоб придушити російський зв'язок і вивести з ладу безпілотники у разі вигаданого вторгнення Росії до однієї з балтійських країн.

Командувач британського ARRC генерал-лейтенант Майк Елвісс пояснив, що навчання потрібні для відпрацювання "розвідувального удару" - здатності виявляти та знищувати російські війська на марші.

За його словами, у будь-якому сценарії Росія має дві переваги: вона може зосередити бойову міць у точці нападу, тоді як НАТО змушене захищатися всюди, і саме противник обирає момент початку атаки.

НАТО змоделювало &quot;глибокий удар&quot; по Росії в лондонському метро, - The Independent

Фото: Солдати розвантажують обладнання на занедбану платформу в рамках навчань швидкого реагування ( авторське право MOD Crown 2026/Sgt Sam Terry RLC )

НАТО змоделювало &quot;глибокий удар&quot; по Росії в лондонському метро, - The IndependentФото:Підземні навчання нагадують Другу світову війну ( MOD Crown Copyright 2026/WO2 Jon Bevan RLC )

Елвісс підкреслив, що демонстрація має й символічне значення.

"Ми репетируємо це не лише для того, щоб добре впоратися, а й тому, що супротивник спостерігає, і ми хочемо, щоб він знав, що ми готові до виклику", - заявив він.

Попередження генералів

Голова Сухопутного командування НАТО американський генерал Крістофер Донах'ю виступив із попередженням про брак часу на підготовку.

"Місія готова до 2030 року - це не гасло, це те, що ми повинні зробити", - сказав він, додавши, що традиційні форми мобілізації більше не є гарантованою перевагою альянсу.

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич назвав навчання своєчасними. За його словами, нездатність швидко засвоювати уроки сучасного поля бою ставить під загрозу і стримування, і оборонні плани альянсу.

Проблеми Британської оборони

Навчання відбуваються на тлі критики неготовності Великої Британії до війни. Джерела в оборонному відомстві повідомили, що британських запасів безпілотників вистачить лише на тиждень боїв - кілька сотень на день, тоді як в Україні дрони застосовують тисячами щодня.

Уряд стверджує, що витрачає на оборону близько 2,5% ВВП - 79,8 млрд фунтів, але до цієї суми входять і невійськові статті, як-от пенсії та розвідка.

Колишній міністр безпеки Том Тугендгат назвав плани підняти витрати до 3% фіктивними.

Автори Стратегічного огляду оборони лорд Джордж Робертсон і доктор Фіона Гілл розкритикували реакцію уряду на їхні рекомендації, заявивши, що країна залишається "недостатньо підготовленою та незахищеною".

Публікацію Плану інвестицій в оборону відклали на строк до восьми місяців, а Міністерство оборони виявило дефіцит у 28 млрд фунтів у фінансуванні модернізації техніки.

Нагадаємо, навчання збіглися у часі з військовими маневрами Володимира Путіна в Білорусі, де Росія проводить ядерні навчання на суші, на морі та в повітрі.

Питання оборонних витрат залишається болючим для всього альянсу: наразі стандартом є 2% ВВП, проте, як писало РБК-Україна, генсек НАТО Марк Рютте анонсував обговорення підвищення планки до 3,5%, а Дональд Трамп закликав союзників вийти на 5% ВВП.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Великобританія
Новини
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі