НАТО смоделировало "глубокий удар" по России в лондонском метро, - The Independent

17:50 22.05.2026 Пт
3 мин
Под землю спустились не гражданские, а военные со средствами радиоэлектронной борьбы
aimg Валерия Абабина
Фото: Подземные учения НАТО (army.mod.uk)
Корпус быстрого реагирования НАТО развернул подземный штаб на станции лондонского метро Чаринг-Кросс, где репетирует операции "глубокого удара" по России на случай нападения на альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как проходят учения

Командный центр занял заброшенную платформу станции Чаринг-Кросс.

В рамках операции "Аркадный удар" солдаты проверяют способность НАТО применять средства радиоэлектронной борьбы - чтобы подавить российскую связь и вывести из строя беспилотники в случае вымышленного вторжения России в одну из балтийских стран.

Командующий британским ARRC генерал-лейтенант Майк Элвисс объяснил, что учения нужны для отработки "разведывательного удара" - способности обнаруживать и уничтожать российские войска на марше.

По его словам, в любом сценарии Россия имеет два преимущества: она может сосредоточить боевую мощь в точке нападения, тогда как НАТО вынуждено защищаться повсюду, и именно противник выбирает момент начала атаки.

НАТО смоделировало "глубокий удар" по России в лондонском метро, - The Independent

Фото: Солдаты разгружают оборудование на заброшенную платформу в рамках учений быстрого реагирования ( авторское право MOD Crown 2026/Sgt Sam Terry RLC )

НАТО смоделировало &quot;глубокий удар&quot; по России в лондонском метро, - The IndependentФото:Подземные учения напоминают Вторую мировую войну ( MOD Crown Copyright 2026/WO2 Jon Bevan RLC )

Элвисс подчеркнул, что демонстрация имеет и символическое значение.

"Мы репетируем это не только для того, чтобы хорошо справиться, но и потому, что противник наблюдает, и мы хотим, чтобы он знал, что мы готовы к вызову", - заявил он.

Предупреждение генералов

Глава Сухопутного командования НАТО американский генерал Кристофер Донахью выступил с предупреждением о нехватке времени на подготовку.

"Миссия готова к 2030 году - это не лозунг, это то, что мы должны сделать", - сказал он, добавив, что традиционные формы мобилизации больше не являются гарантированным преимуществом альянса.

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич назвал учения своевременными. По его словам, неспособность быстро усваивать уроки современного поля боя ставит под угрозу и сдерживание, и оборонительные планы альянса.

Проблемы британской обороны

Учения проходят на фоне критики неготовности Великобритании к войне. Источники в оборонном ведомстве сообщили, что британских запасов беспилотников хватит лишь на неделю боев - несколько сотен в день, тогда как в Украине дроны применяют тысячами ежедневно.

Правительство утверждает, что тратит на оборону около 2,5% ВВП - 79,8 млрд фунтов, но в эту сумму входят и невоенные статьи, такие как пенсии и разведка.

Бывший министр безопасности Том Тугендхат назвал планы поднять расходы до 3% фиктивными.

Авторы Стратегического обзора обороны лорд Джордж Робертсон и доктор Фиона Гилл раскритиковали реакцию правительства на их рекомендации, заявив, что страна остается "недостаточно подготовленной и незащищенной".

Публикацию Плана инвестиций в оборону отложили на срок до восьми месяцев, а Министерство обороны обнаружило дефицит в 28 млрд фунтов в финансировании модернизации техники.

Напомним, учения совпали по времени с военными маневрами Владимира Путина в Беларуси, где Россия проводит ядерные у чения на суше, на море и в воздухе.

Вопрос оборонных расходов остается болезненным для всего альянса: сейчас стандартом является 2% ВВП, однако, как писало РБК-Украина, генсек НАТО Марк Рютте анонсировал обсуждение повышения планки до 3,5%, а Дональд Трамп призвал союзников выйти на 5% ВВП.

