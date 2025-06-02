Британія готує "послання Москві": ударні підводні човни посилять оборону

Британія планує посилити оборону новим флотом підводних човнів і ядерними програмами. Уряд Кіра Стармера оголосить інвестиції у 15 млрд фунтів на розвиток військової промисловості та кібербезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Британія готує масштабне послання Москві в рамках нової оборонної стратегії. Прем’єр Кір Стармер анонсував плани розширення флоту ударних підводних човнів та модернізації ядерної зброї для протидії загрозам з Росії.

Уряд оголосить про інвестиції в сумі 15 млрд фунтів стерлінгів (близько 20 млрд доларів) на розробку нових боєголовок і будівництво до 12 нових підводних човнів у рамках партнерства AUKUS із США та Австралією.

Ці заходи мають підвищити бойову готовність країни та замінити застарілі човни класу Astute не раніше кінця 2030-х років.

Міністр оборони Джон Гілі підкреслив, що цей стратегічний перегляд оборони - чітке "послання Москві" про рішучість Великої Британії протистояти російській агресії.

За його словами, модернізовані підводні човни та ядерна програма зміцнять безпеку країни вдома і посилять позиції за кордоном.

Крім того, уряд планує побудувати шість нових заводів з виробництва боєприпасів для створення "постійно працюючої" промислової бази, закупити до 7000 ракет дальньої дії та інвестувати в кібербезпеку й допоміжне обладнання. Міністр оборони повідомив, що заводи відкриють "дуже скоро".

Підвищення ВВП

Водночас мета витрачати 3% ВВП на оборону після наступних виборів залишається амбіційною. Уряд поки не планує збільшувати чисельність армії до нового парламенту, що викликає критику опозиції.

Ця оборонна ініціатива відбувається на фоні періоду недофінансування, через що чисельність британської армії скоротилася до найнижчого рівня з часів Наполеона.

Підвищення військових витрат збіглося з бюджетним тиском у країні, де багато сфер потребують фінансування.

Опозиційні політики, зокрема тіньовий міністр оборони від консерваторів Джеймс Картлідж, заявляють про сумніви у реальності фінансування обіцянок уряду.

За інформацією Sunday Times, Лейбористський уряд також планує закупити американські винищувачі, здатні нести тактичну ядерну зброю, та впровадити нові оборонні системи протиракетного захисту й відновити внутрішню цивільну гвардію.

Зміна оборонної політики Великої Британії відбувається на тлі тиску з боку США, де Дональд Трамп наполягає на збільшенні витрат членами НАТО.

Прем’єр Стармер уже оголосив плани підняти оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року.