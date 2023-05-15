У НАТО заявили, що Україна виправдано порушує питання гарантій безпеки
На саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, союзники мають зосередитись на питаннях допомоги Україні. Однак з часом необхідно також розглянути питання гарантій безпеки для України.
Як пише РБК-Україна, про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане "Голосу Америки".
"У Вільнюсі ми повинні зосередитися на тому, щоб продовжувати висловлювати нашу підтримку Україні у військовому, в економічному та в практичному планах. І настане час, коли союзники повернуться до питання, які абсолютно виправдано порушує Україна, - потрібні будуть гарантії безпеки, це факт. Коли і як ми досягнемо цього моменту, вирішувати союзникам", - сказав він.
Джоане заявив, що питання відносин України й НАТО обов'язково буде розглядатись на саміті.
"Звичайно, прийде час, коли ми також обговоримо майбутнє цих відносин України і НАТО. Зараз ми зосереджені на продовженні практичної підтримки України. У нас є комплексний пакет допомоги НАТО, який є основою для ще більшої оперативної сумісності та трансформації, а також реформування української системи оборони, щоб допомогти їм рухатися вперед",- сказав він.
Заступник генсека нагадав, що політика відкритих дверей в НАТО - це реальність. Про це свідчить вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції.
"Зобов’язання щодо України й Грузії, проголошені на саміті в Бухаресті 2008 року, залишаються в силі. Але ми знаємо, і думаю, українське керівництво також це розуміє, що зараз головне - допомогти Україні виграти цю війну”, - наголосив високопосадовець НАТО.
Зазначимо, що віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина також заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. Вона також назвала умову участі Зеленського у саміті Альянсу.
Окрім того, Зеленський заявляв, що прапори НАТО на кордоні України стануть замком, який триматиме російський імперіалізм.
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