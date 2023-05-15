В НАТО заявили, что Украина оправданно поднимает вопрос гарантий безопасности
На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, союзники должны сосредоточиться на вопросах помощи Украине. Однако со временем необходимо рассмотреть вопрос гарантий безопасности для Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне "Голоса Америки".
"В Вильнюсе мы должны сосредоточиться на том, чтобы продолжать выражать нашу поддержку Украине в военном, экономическом и практическом планах. И настанет время, когда союзники вернутся к вопросу, который абсолютно оправданно поднимает Украина, - нужны будут гарантии безопасности, это факт. Когда и как мы достигнем этого момента, решать союзникам", – сказал он.
Джоан заявил, что вопрос отношений Украины и НАТО обязательно будет рассматриваться на саммите.
"Конечно, придет время, когда мы обсудим будущее этих отношений Украины и НАТО. Сейчас мы сосредоточены на продолжении практической поддержки Украины. У нас есть комплексный пакет помощи НАТО, который является основой для еще большей оперативной совместимости и трансформации, а также реформирования украинской системы обороны, чтобы помочь им двигаться вперед", - сказал он.
Заместитель генсека напомнил, что политика открытых дверей в НАТО – это реальность. Об этом свидетельствует вступление в Североатлантический союз Финляндии и Швеции.
"Обязательства по Украине и Грузии, провозглашенные на саммите в Бухаресте 2008 года, остаются в силе. Но мы знаем, и думаю, украинское руководство также это понимает, что сейчас главное - помочь Украине выиграть эту войну", - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.
Отметим, что вице-премьер-министр Ольга Стефанишина также заявляла, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. Она также назвала условие участия Зеленского в саммите Альянса.
Кроме того, Зеленский заявлял, что флаги НАТО на границе Украины станут замком, который будет держать российский империализм.
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