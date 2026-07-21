НАТО втрутиться: Литва озвучила попередження РФ на тлі загрози провокацій

Сили НАТО оперативно розгорнуть у Литві додаткові військові потужності, якщо російські провокації в регіоні спричинять критичну ситуацію у сфері безпеки.
Про це попередив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як зазначив радник Науседи, загроза російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи дійсно стрімко зростає.
Вони можуть відбутися найближчим часом, тому члени Альнсу серйозно готуються до різних сценаріїв.
Литва вже оприлюднила попередження про плани Кремля - НАТО налаштований реагувати рішуче.
"Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони (НАТО - ред.)", - наголосив Матульоніс.
Згідно з його даними, Росія може вдатися до провокацій напередодні виборів до Держдуми. Вони заплановані на 18 - 20 вересня 2026 року.
Чого саме очікувати від ворога - поки невідомо. Ймовірно, це може бути:
Радник президента Литви попередив: під новий удар Росії можуть потрапити не лише на країни Балтії, а й інші віддані союзники Києва.
Однак Матульоніс заперечив чутки про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення на територію країни-члена НАТО.
До речі, стало відомо, що члени НАТО зіткнулись з новою серйозною проблемою під час виробництва пороху.
Окрім того, ми писали, як армія Британії відпрацювала удари по рідному місту Путіна.
Також РБК-Україна повідомляло, що Путін наказав своїм військам стежити за навчаннями НАТО.