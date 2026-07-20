Армія Британії відпрацювала удари по рідному місту Путіна
Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу - російському місту, в якому народився диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Армія Великої Британії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам у разі можливого зіткнення.
У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники Nyan.
За словами британських військових, ці дрони мають дальність польоту майже 250 км.
Їхнє ключове завдання - ураження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів і військові командні пункти ворога.
До речі, навчання відбувалися на базі в Тапі, яка розташована приблизно за 250 км по прямій від Санкт-Петербурга.
Як відомо, у цьому регіоні розташовані стратегічно важлива військово-морська база РФ Кронштадт і військовий аеродром Левашово.
"Під час навчань ми перевіряли, чи може він (дрон Nyan -ред.) долетіти звідси до Санкт-Петербурга. Усе залежить від протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника, що впливає на те, як нам доведеться маневрувати", - пояснив один із британських військових.
Також зазначається, що безпілотники Nyan замінюють роту танків Challenger 2, яка перебувала в Естонії протягом десяти років.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, міністр оборони Литви назвали найімовірніші цілі Путіна після України.
До речі, стало відомо, що Путін наказав своїм військам стежити за навчаннями НАТО.
Також нещодавно Мерц перерахував країни, яким загрожує нова агресія Росії.