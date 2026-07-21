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Країни НАТО зіткнулись з дефіцитом бавовни для виробництва пороху, - WSJ

11:44 21.07.2026 Вт
2 хв
Для того, щоб убезпечити себе, Європа має вдвічі збільшити власне виробництво
aimg Валерій Ульяненко
Країни НАТО зіткнулись з дефіцитом бавовни для виробництва пороху, - WSJ Фото: у країнах НАТО дефіцит бавовни для виготовлення пороху для снарядів (Getty Images)
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Країни НАТО зіткнулися з гострою нестачею бавовни, необхідної для виготовлення вибухових речовин для артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Ключовим елементом у виробництві бездимного пороху для снарядів залишається нітроцелюлоза (піроксилін). Цю сполуку виготовляють з лінтерів - коротких ворсистих волокон, що залишаються після обробки насіння бавовнику.

Обмежені запаси бавовни стали однією з головних перешкод для Альянсу у спробах збільшити власні резерви боєприпасів.

"НАТО не має достатньої кількості ресурсів. Обмежені запаси бавовни є однією з найбільших проблем, з якою стикається НАТО у прагненні наростити запаси боєприпасів", - йдеться у статті.

За оцінками видання, щоб убезпечити ланцюги постачання від надзвичайних ситуацій, Європі необхідно збільшити власне виробництво нітроцелюлози більш ніж удвічі - до 20 тисяч тонн на рік.

Заради подолання дефіциту європейські країни вже вживають заходів. Зокрема, німецький оборонний концерн Rheinmetall переобладнає цивільний завод із виробництва нітроцелюлози під військові потреби. Крім того, Польща планує збудувати нове підприємство для випуску цієї хімічної сполуки.

Нагадаємо, у Вашингтоні презентували двопартійний законопроєкт, спрямований на скорочення бюрократичних процедур і прискорення постачання Україні необхідних боєприпасів.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Державний оператор тилу оголосив тендер на закупівлю 155-мм артилерійських снарядів збільшеної дальності для потреб Сил оборони України.

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