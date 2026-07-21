НАТО вмешается: Литва озвучила предупреждение РФ на фоне угрозы провокаций

Как отметил советник Науседы, угроза российских провокаций в Балтийском регионе и других частях Европы действительно стремительно растет.

Они могут произойти в ближайшее время, поэтому члены Альнса серьезно готовятся к разным сценариям.

Литва уже обнародовала предупреждение о планах Кремля - НАТО настроен реагировать решительно.

"Если все показатели укажут на то, что ситуация критическая, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны (НАТО - ред.)", - подчеркнул Матулонис.

Согласно его данным, Россия может прибегнуть к провокациям накануне выборов в Госдуму. Они запланированы на 18 - 20 сентября 2026 года.

Чего именно ожидать от врага - пока неизвестно. Вероятно, это может быть:

операция под "чужим флагом" , чтобы обвинить во всем Украину;

, чтобы обвинить во всем Украину; акты диверсий, подобные тем, что до сих пор регулярно происходили в Европе.

Советник президента Литвы предупредил: под новый удар России могут попасть не только страны Балтии, но и другие преданные союзники Киева.

Однако Матулонис не подтвердил слухи о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению на территорию страны-члена НАТО.