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НАТО вмешается: Литва озвучила предупреждение РФ на фоне угрозы провокаций

12:18 21.07.2026 Вт
2 мин
Альянс знает о новых планах Кремля
aimg Юлия Капитонова
Фото: Военные НАТО готовы, ведь угроза со стороны РФ вполне реальна (Getty Images)

Силы НАТО оперативно развернут в Литве дополнительные военные мощности, если российские провокации в регионе повлекут за собой критическую ситуацию в сфере безопасности.

Об этом предупредил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как отметил советник Науседы, угроза российских провокаций в Балтийском регионе и других частях Европы действительно стремительно растет.

Они могут произойти в ближайшее время, поэтому члены Альнса серьезно готовятся к разным сценариям.

Литва уже обнародовала предупреждение о планах Кремля - НАТО настроен реагировать решительно.

"Если все показатели укажут на то, что ситуация критическая, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны (НАТО - ред.)", - подчеркнул Матулонис.

Согласно его данным, Россия может прибегнуть к провокациям накануне выборов в Госдуму. Они запланированы на 18 - 20 сентября 2026 года.

Чего именно ожидать от врага - пока неизвестно. Вероятно, это может быть:

  • операция под "чужим флагом", чтобы обвинить во всем Украину;
  • акты диверсий, подобные тем, что до сих пор регулярно происходили в Европе.

Советник президента Литвы предупредил: под новый удар России могут попасть не только страны Балтии, но и другие преданные союзники Киева.

Однако Матулонис не подтвердил слухи о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению на территорию страны-члена НАТО.

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