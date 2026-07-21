НАТО втрутиться: Литва озвучила попередження РФ на тлі загрози провокацій

Сили НАТО оперативно розгорнуть у Литві додаткові військові потужності, якщо російські провокації в регіоні спричинять критичну ситуацію у сфері безпеки.

Про це попередив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Як зазначив радник Науседи, загроза російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи дійсно стрімко зростає.

Вони можуть відбутися найближчим часом, тому члени Альнсу серйозно готуються до різних сценаріїв.

Литва вже оприлюднила попередження про плани Кремля - НАТО налаштований реагувати рішуче.

"Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони (НАТО - ред.)", - наголосив Матульоніс.

Згідно з його даними, Росія може вдатися до провокацій напередодні виборів до Держдуми. Вони заплановані на 18 - 20 вересня 2026 року.

Чого саме очікувати від ворога - поки невідомо. Ймовірно, це може бути:

операція під "чужим прапором" , щоб звинуватити у всьому Україну;

, щоб звинуватити у всьому Україну; акти диверсій, подібні до тих, що досі регулярно відбувалися в Європі.

Радник президента Литви попередив: під новий удар Росії можуть потрапити не лише на країни Балтії, а й інші віддані союзники Києва.

Однак Матульоніс заперечив чутки про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення на територію країни-члена НАТО.