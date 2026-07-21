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НАТО втрутиться: Литва озвучила попередження РФ на тлі загрози провокацій

12:18 21.07.2026 Вт
2 хв
Альянс знає про нові плани Кремля
aimg Юлія Капітонова
НАТО втрутиться: Литва озвучила попередження РФ на тлі загрози провокацій Фото: Військові НАТО напоготові, адже загроза з боку РФ зростає (Getty Images)
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Сили НАТО оперативно розгорнуть у Литві додаткові військові потужності, якщо російські провокації в регіоні спричинять критичну ситуацію у сфері безпеки.

Про це попередив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як зазначив радник Науседи, загроза російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи дійсно стрімко зростає.

Вони можуть відбутися найближчим часом, тому члени Альнсу серйозно готуються до різних сценаріїв.

Литва вже оприлюднила попередження про плани Кремля - НАТО налаштований реагувати рішуче.

"Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони (НАТО - ред.)", - наголосив Матульоніс.

Згідно з його даними, Росія може вдатися до провокацій напередодні виборів до Держдуми. Вони заплановані на 18 - 20 вересня 2026 року.

Чого саме очікувати від ворога - поки невідомо. Ймовірно, це може бути:

  • операція під "чужим прапором", щоб звинуватити у всьому Україну;
  • акти диверсій, подібні до тих, що досі регулярно відбувалися в Європі.

Радник президента Литви попередив: під новий удар Росії можуть потрапити не лише на країни Балтії, а й інші віддані союзники Києва.

Однак Матульоніс заперечив чутки про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення на територію країни-члена НАТО.

До речі, стало відомо, що члени НАТО зіткнулись з новою серйозною проблемою під час виробництва пороху.

Окрім того, ми писали, як армія Британії відпрацювала удари по рідному місту Путіна.

Також РБК-Україна повідомляло, що Путін наказав своїм військам стежити за навчаннями НАТО.

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