НАТО вмешается: Литва озвучила предупреждение РФ на фоне угрозы провокаций
Силы НАТО оперативно развернут в Литве дополнительные военные мощности, если российские провокации в регионе повлекут за собой критическую ситуацию в сфере безопасности.
Об этом предупредил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как отметил советник Науседы, угроза российских провокаций в Балтийском регионе и других частях Европы действительно стремительно растет.
Они могут произойти в ближайшее время, поэтому члены Альнса серьезно готовятся к разным сценариям.
Литва уже обнародовала предупреждение о планах Кремля - НАТО настроен реагировать решительно.
"Если все показатели укажут на то, что ситуация критическая, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны (НАТО - ред.)", - подчеркнул Матулонис.
Согласно его данным, Россия может прибегнуть к провокациям накануне выборов в Госдуму. Они запланированы на 18 - 20 сентября 2026 года.
Чего именно ожидать от врага - пока неизвестно. Вероятно, это может быть:
- операция под "чужим флагом", чтобы обвинить во всем Украину;
- акты диверсий, подобные тем, что до сих пор регулярно происходили в Европе.
Советник президента Литвы предупредил: под новый удар России могут попасть не только страны Балтии, но и другие преданные союзники Киева.
Однако Матулонис не подтвердил слухи о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению на территорию страны-члена НАТО.
Кстати, стало известно, что члены НАТО столкнулись с новой серьезной проблемой при производстве пороха.
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