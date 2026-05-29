В НАТО отреагировали на попадание дрона РФ в многоэтажку в Румынии

09:17 29.05.2026 Пт
2 мин
Что сказали в Альянсе?
aimg Елена Чупровская
В НАТО отреагировали на попадание дрона РФ в многоэтажку в Румынии Фото: есть реакция НАТО на падение беспилотника РФ в Румынии (Getty Images)
В НАТО отреагировали на падение российского дрона на многоэтажку в Румынии. Страна является членом Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря НАТО Элисон Гарт в соцсети X.

НАТО осудило Россию

Пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт подчеркнула, что Генеральный секретарь Альянса находится в связи с румынскими властями.

"Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, включая дронов", - написала она.

Дрон упал на 10-й этаж

Ночь с 28 на 29 мая Россия снова использовала для дроновых ударов по украинским гражданским и инфраструктурным объектам вблизи речной границы с Румынией. Один из беспилотников пересек границу и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галац.

В результате удара загорелась квартира на 10-м этаже. Пострадали два человека - им оказали помощь на месте. Спасателям удалось быстро потушить пожар.

Что сделала Румыния

Радары страны отследили приближение дронов к воздушному пространству Румынии. В 01:19 в небо подняли два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT.

"Пилоты самолетов имели разрешение на поражение целей в течение всего периода тревоги", - говорится в заявлении Минобороны Румынии.

Это не единственный российский дрон, который атаковал сегодня Румынию В уезде Марамуреш был обнаружен дрон без взрывной нагрузки, сообщил местный вещатель TVR.

Согласно сообщению, БПЛА был большого размера - его размах крыльев достигал трех метров.

Тем временем, США в Совбезе ООН назвали массированные удары России "варварской эскалацией" и призвали Москву к переговорам. Как сообщало РБК-Украина, заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс отметила, что такие атаки являются "неприемлемыми и отвратительными".

