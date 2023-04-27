В НАТО відреагували на розмову Зеленського і Сі Цзіньпіня

В НАТО вітають переговори президента України Володимира Зеленського і китайського лідера Сі Цзіньпіня. Проте Пекін ще досі не засудив російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова генсека НАТО Єнса Столтенберга на прес-конференції в Люксембурзі.

"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі. Я вважаю також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг