В НАТО отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

В НАТО приветствуют переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпиня. Однако Пекин до сих пор не осудил российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Люксембурге.