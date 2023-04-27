В НАТО отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня
В НАТО приветствуют переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпиня. Однако Пекин до сих пор не осудил российское вторжение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Люксембурге.
"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я считаю также важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.
Также он добавил, что союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирного плана президента Зеленского, включающего, полное уважение к территориальной целостности Украины.
Напомним, вчера впервые с начала полномасштабного вторжения Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем.
Также отметим, что Си Цзиньпинь заявил в разговоре с Зеленским, что Китай сделает все возможное для скорейшего прекращения огня.
Добавим, сегодня у Путина отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня.
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