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В НАТО отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

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Брюссель, Четверг 27 апреля 2023 14:07
В НАТО отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В НАТО приветствуют переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпиня. Однако Пекин до сих пор не осудил российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Люксембурге.

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я считаю также важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирного плана президента Зеленского, включающего, полное уважение к территориальной целостности Украины.

Напомним, вчера впервые с начала полномасштабного вторжения Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Также отметим, что Си Цзиньпинь заявил в разговоре с Зеленским, что Китай сделает все возможное для скорейшего прекращения огня.

Добавим, сегодня у Путина отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня.

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