У Путіна відреагували на розмову Зеленського і Сі Цзіньпіня

У Кремлі прокоментували телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Там заявили, що нібито "готові вітати все, що наближає до миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують прокремлівські ЗМІ.

"Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні та досягнення Росією всіх поставлених цілей. А щодо самого факту спілкування то це суверенна справа кожної з цих країн та питання їхнього двостороннього діалогу", - сказав Пєсков.

За його словами, Кремлю відомо, що українська "формула миру" і так званий китайський "мирний план" знайшли спільні точки дотику.

"Нам це відомо. Інформація неодноразово викладалася і (президентом України Володимиром - ред.) Зеленським, і нашими китайськими партнерами, публічно озвучувалися всі основні параметри цих планів", - додав Пєсков.

При цьому він уточнив, що коли Сі Цзіньпінь у березні відвідував Москву і спілкувався із російським диктатором Володимиром Путіним, то тоді сторони не обговорювали територіальну цілісність України у межах 1991 року.

"Ні, про це не йшлося", - каже Пєсков.

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіня

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський і лідер Китаю Сі Цзіньпінь вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провели телефонні переговори.

Зазначимо, як заявив Сі Цзіньпін у телефонній розмові із Зеленським, його країна зробить все можливе для припинення вогню.

Так, за словами прес-секретаря президента України Сергія Никифорова, ця розмова тривала майже годину і були досягнуті деякі точки дотику мирних планів України та Китаю. Зокрема щодо неприпустимості використання ядерної зброї.

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