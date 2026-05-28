НАТО отработало сценарий высадки войск РФ на важнейший остров в Балтийском море

НАТО провело учения на шведском острове Готланд в Балтийском море, где отрабатывали сценарий возможного нападения России и высадки войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

На прошлой неделе Швеция завершила первые учения НАТО на Готланде после вступления страны в Альянс в 2024 году. Около 18 000 военнослужащих из 13 стран тренировались на запыленных равнинах острова для борьбы с возможным нападением России.

Во время учений союзники моделировали различные сценарии российской атаки, в том числе попытку скрытой высадки войск РФ с гражданского судна одновременно с глушением связи и ударами беспилотников по системам ПВО.

"Российское нападение может стать в любой момент", - сообщил начальник обороны Швеции Михаэль Классон прямо во время учений, пока солдаты маневрировали между бронетехникой.

Почему Готланд имеет важное значение

Остров Готланд расположен примерно в 300 километрах от российского Калининграда и считается одним из важнейших стратегических пунктов в Балтийском море.

Заместитель директора Шведского агентства оборонных исследований Никлас Гранхольм заявил, что контроль над островом фактически означает контроль над значительной частью Балтийского моря.

Из-за своего расположения Готланд получил неофициальное название "непотопляемый авианосец". Истребители, которые базируются на острове, могут за считанные минуты достигать столиц стран Балтии.

В НАТО опасаются, что в случае захвата острова Россия могла бы разместить там системы ПВО и фактически блокировать поставки и подкрепление союзников в регионе.

"Если НАТО сохранит Готланд, это может перекрыть Москве доступ к Балтийскому морю, использовать ракеты большей дальности для защиты региона и обстреливать боеприпасы глубоко внутри России", - пишет Politico.

Вызовы и неожиданные уроки

Учения выявили и серьезную проблему: США сократили свое участие на фоне неопределенности относительно приверженности Вашингтона европейской безопасности при президентстве Дональда Трампа.

Целью учений было проверить многонациональное сотрудничество. В маневрах приняли участие канадские и датские солдаты, финские истребители F-18, британские снайперы, морские пехотинцы США и Норвегии, а также голландские вертолеты Apache.

Также во время учений украинские военные продемонстрировали эффективность использования беспилотников, быстро условно уничтожив шведское бронетанковое подразделение.

В НАТО заявляют, что после вступления Швеции в Альянс планы обороны Балтийского региона были существенно пересмотрены.