У ЄС побоюються, що Росія може напасти на Європу у найближчі 12 місяців, - WSJ

Росія зайшла в глухий кут у війні проти України. Тому в європейських столицях зростає побоювання, що російський диктатор Володимир Путін спробує перетасувати карти, розширивши конфлікт на Європу.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Кілька європейських чиновників, відповідальних за національну безпеку, попередили, що Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із балтійських країн, шведських або данських островах у Балтійському морі або території альянсу в Арктиці.

Окрім того, нещодавні погрози президента США Дональда Трампа вийти з НАТО та його кроки щодо скорочення американських військ, дислокованих у Європі, посилюють загрозу.

Високопоставлені європейські чиновники побоюються, що Росія може побачити можливість для посилення своїх позицій у найближчі 12 місяців, оскільки нафтова криза, спричинена війною з Іраном, створить додаткові політичні потрясіння в Європі, підтримуючи ультраправі партії, які прагнуть відновлення закупівель російської нафти та газу і припинення допомоги Україні.

За словами представників європейських розвідувальних і військових відомств, немає жодних ознак того, що Росія дійсно перекидає війська або техніку для організації нападів на країни Балтії або інші території за межами України.

Однак Путіну в найближчі місяці доведеться зіткнутися з непростим вибором. За оцінками західних розвідувальних служб, російські війська втрачають майже 35 000 солдатів на місяць, що перевищує можливості Кремля щодо набору особового складу.

Зазначається, що продовження війни в Україні в нинішніх темпах незабаром стане неможливим без застосування примусової мобілізації, і Путіну необхідно якось виправдати цей крок.

"Якщо ви просто мобілізуєтеся для цієї війни, то ви дасте сигнал, що насправді не виграєте цю війну. Тому настає момент, коли їм необхідно ескалувати ситуацію, щоб виправдати мобілізацію. І це дуже небезпечний момент. Звичайно, ніхто не бачить, що коїться в голові Путіна, але це може бути розрахунком для просування вперед і зміни лінійності цієї війни", - заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

При цьому, як зазначає WSJ, Путін продовжує заявляти, що перемога близька, і немає жодних ознак того, що його стратегічна мета - панування над усією Україною та перерозподіл балансу сил у Європі - якось змінилася, незважаючи на проблеми, з якими стикається Москва на полі бою.

Зараз ЄС для Росії - це непримиренний ворог, якого необхідно покарати або знищити.

Видання зазначає, що російські війська, ймовірно, показали б набагато кращі результати проти європейських армій, ніж проти України, особливо якщо США не поспішать на допомогу. Хоча для початку такої ескалації Росії спочатку довелося б поповнити ряди своєї армії.

"Мобілізація, технічно, цілком здійсненна; їхня система мобілізації налагоджена. Але це також створило б серйозні внутрішні проблеми та тиск, які потім могли б призвести до різних цікавих наслідків. Це було б ризикованим рішенням для Путіна", - сказав директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Водночас високопоставлений німецький парламентарій Норберт Реттген вважає, що ідея виходу з глухого кута в Україні шляхом розширення війни на країни НАТО в Прибалтиці може бути спокусливою, але небезпечною для Путіна.

"Це був би величезний і додатковий ризик для Путіна - після того, як він не домігся достатніх успіхів проти України, просто додати ще одного дуже сильного супротивника до військового конфлікту", - зазначив він.

При цьому Реттген визнав, що Путін відомий своєю схильністю до ризикованих дій і здатний на ескалацію конфлікту.