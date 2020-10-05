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НАТО не видит военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Анкара, Понедельник 05 октября 2020 23:06
НАТО не видит военного решения конфликта в Нагорном Карабахе
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должны немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Этот конфликт не имеет силового решения.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, пишет DW.

Он считает, что в НАТО должны поддерживать усилия для поиска мирного, переговорного разрешения конфликта, подчеркнув, что "военного решения не существует".

"Нам крайне важно послать четкий месседж ко всем сторонам, что им следует немедленно прекратить боевые действия", - сказал Столтенберг.

Ранее руководители внешнеполитических ведомств США, Франции и России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

РБК-Украина писало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турецкая Республика должна участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрона отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России.

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Новости Украины Политика Йенс СтолтенбергНагорный Карабах
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