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НАТО не бачить військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі

Анкара, Понеділок 05 жовтня 2020 23:06
НАТО не бачить військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сторони збройного конфлікту в Нагірному Карабаху повинні негайно припинити бойові дії й приступити до переговорів. Цей конфлікт не має силового вирішення.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, пише DW.

Він вважає, що НАТО має підтримувати зусилля задля пошуку мирного, переговорного залагодження конфлікту, наголосивши, що "військового вирішення не існує".

"Нам украй важливо надіслати чіткий меседж до всіх сторін, що їм слід негайно припинити бойові дії", - сказав Столтенберг.

Раніше керівники зовнішньополітичних відомств США, Франції та Росії закликали припинити вогонь в Нагірному Карабасі.

РБК-Україна писало, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Турецька Республіка повинна брати участь у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що конфлікт в Нагірному Карабаху не можна врегулювати без Росії.

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