МИД Франции, России и США призвали к прекращению огня в Карабахе

Фото: война в Карабахе (facebook nkrmil)

Главы внешнеполитических ведомств США, Франции и России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Они вновь заявили о готовности быть посредниками в мирных переговорах сторон.

Об этом идет речь в заявлении, размещенном на сайтах министерств иностранных дел Франции и России.

Страны отмечают, что столкновения как в Нагорном Карабахе, так и за его пределами в Азербайджане и Армении представляют большую угрозу для стабильности в регионе. Осуждается сам факт эскалации насилия в этой зоне.

Франция, США и Россия собираются и дальше наращивать взаимодействие с Азербайджаном и Арменией и уверяют в готовности взять на себя обязательства по возобновлению перегоров о прекращении конфликта на основании международных документов.

Ранее президент Азербайджана потребовал международных гарантий вывода войск Армении с Карабаха.

Также генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев попросил Украину не допустить массового выезда этнических армян в Нагорный Карабах. По его словам, после потери контроля над несколькими населенными пунктами Армения призвала армянских мигрантов вернуться для участия в войне с Азербайджаном.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность участие России в боях в Карабахе.