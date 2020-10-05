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Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта, - Алиев

Баку, Понедельник 05 октября 2020 15:54
Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

Турецкая Республика должна участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Турция является важным игроком в регионе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу TRT Haber.

"Турция должна обязательна присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", - заявил Алиев.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признает независимость республики.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона может оказать военную поддержку Азербайджану, если он направит соответствующий запрос.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России.

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Новости Украины Политика Ильхам АлиевТурцияАзербайджанНагорный Карабах
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