ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО та ЄС тиснуть на Грецію заради допомоги Україні, - ЗМІ

11:45 17.07.2026 Пт
2 хв
Чи змінять Афіни свою позицію?
aimg Юлія Капітонова
НАТО та ЄС тиснуть на Грецію заради допомоги Україні, - ЗМІ Фото: Дональд Туск, Еммануель Макрон і Кір Стармер (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Греція перебуває під постійним тиском з боку НАТО та ЄС, які закликають її передати Україні засоби ППО, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на eKathimerini.

Як вдалося дізнатися інсайдерам, нещодавно Київ попросив Афіни про 200 ракет PAC-2 із грецьких батарей Patriot.

Українська влада була переконана, що термін експлуатації частини цих ракет міг добігати кінця.

Варто зазначити, що цей запит надійшов після того, як попередні перемовини щодо постачання грецьких батарей Patriot завершилися провалом.

Попри те, що в НАТО та ЄС вважають, що Греція могла б надати частину своїх запасів Patriot, останні запити Києва стосуються саме ракет, а не систем.

"Будь-яка передача вимагатиме, щоб ракети були визнані придатними до використання, але не необхідними для бойових потреб", - пояснюють журналісти.

Наразі союзники Києва обговорюють сценарій, за яким Греція передасть ракети Норвегії, а та згодом доставить їх Україні.

Однак проблема полягає в тому, що Афіни не поспішають змінювати свою позицію.

Греція нагадує партнерам, що вже передала Україні ракети Sea Sparrow та Crotale, тому наразі не планує надавати ЗСУ нову військову допомогу.

До речі, раніше Зеленський розповів, коли почнеться виробництво Patriot в Україні.

Окрім того, РБК-Україна писало, що в Fire Point розкрили нові деталі щита FREYJA.

Також нещодавно стало відомо, що оборонні гіганти створять нову суперракету.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз НАТО Україна Греція ППО Війна Росії проти України
Новини
Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі
Операція "МоЛоЧКа": дрони уразили 12 російських суден РФ у Чорному морі
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus