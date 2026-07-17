НАТО та ЄС тиснуть на Грецію заради допомоги Україні, - ЗМІ

Греція перебуває під постійним тиском з боку НАТО та ЄС, які закликають її передати Україні засоби ППО, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на eKathimerini .

Як вдалося дізнатися інсайдерам, нещодавно Київ попросив Афіни про 200 ракет PAC-2 із грецьких батарей Patriot.

Українська влада була переконана, що термін експлуатації частини цих ракет міг добігати кінця.

Варто зазначити, що цей запит надійшов після того, як попередні перемовини щодо постачання грецьких батарей Patriot завершилися провалом.

Попри те, що в НАТО та ЄС вважають, що Греція могла б надати частину своїх запасів Patriot, останні запити Києва стосуються саме ракет, а не систем.

"Будь-яка передача вимагатиме, щоб ракети були визнані придатними до використання, але не необхідними для бойових потреб", - пояснюють журналісти.

Наразі союзники Києва обговорюють сценарій, за яким Греція передасть ракети Норвегії, а та згодом доставить їх Україні.

Однак проблема полягає в тому, що Афіни не поспішають змінювати свою позицію.

Греція нагадує партнерам, що вже передала Україні ракети Sea Sparrow та Crotale, тому наразі не планує надавати ЗСУ нову військову допомогу.