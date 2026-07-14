Європейська відповідь Patriot: оборонні гіганти створять нову суперракету
Європейські оборонні гіганти об’єдналися для розробки першої на континенті ракети-перехоплювача. Вона буде здатна знищувати балістичні цілі прямо у космосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Провідні виробники озброєння підписали у Парижі історичний документ. Вони створили проєкт під назвою Bliksem EXO, мета якого - розробити суверенний екзоатмосферний перехоплювач.
До складу об’єднання увійшли найвпливовіші гравці ринку:
- французька група Thales;
- авіаційний гігант Airbus;
- німецьке відділення MBDA Deutschland;
- технологічна компанія Safran;
- аерокосмічний стартап Destinus.
Партнери планують діяти швидко і вже за три місяці підпишуть юридично зобов'язувальну угоду.
Суверенність від США
Європа поспішає закрити критичні діри у своїй обороні та намагається більше не залежати від систем Patriot зі США. Вторгнення Росії в Україну продемонструвало, що загроза балістичних ракет стала реальністю. Лідери ЄС розуміють ризики й хочуть мати власні інструменти захисту, йдеться у матеріалі.
Полювання на ракети РФ у космосі
Балістичні ракети великої дальності не летять як літаки. Вони виходять за межі атмосфери, і там вони проводять більшу частину свого польоту. Звичайні ракети ППО їх там не дістануть.
Новий європейський ракетний перехоплювач працюватиме саме у вакуумі. Він зможе ліквідувати загрозу на безпечній відстані від міст. Перші випробування екзоатмосферного апарата в космосі запланували на 2027 рік.
Контекст новини
У ЄС дев'ять країн разом з Україною створили антибалістичну коаліцію, про що підписали документ у Парижі. Рішення ухвалили на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет Росією.
Україна вже активно працює над власною балістикою. Компанія Fire Point презентувала антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для перспективної системи ППО Freyja.
Компанія також представила концепцію Freyja як пан'європейського протибалістичного щита, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.