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Європейська відповідь Patriot: оборонні гіганти створять нову суперракету

23:36 14.07.2026 Вт
2 хв
Коли почнуться перші випробування європейської антибалістики?
aimg Пилип Бойко
Європейська відповідь Patriot: оборонні гіганти створять нову суперракету Фото: ППО IRIS-T (defence-ua)
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Європейські оборонні гіганти об’єдналися для розробки першої на континенті ракети-перехоплювача. Вона буде здатна знищувати балістичні цілі прямо у космосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Провідні виробники озброєння підписали у Парижі історичний документ. Вони створили проєкт під назвою Bliksem EXO, мета якого - розробити суверенний екзоатмосферний перехоплювач.

До складу об’єднання увійшли найвпливовіші гравці ринку:

  • французька група Thales;
  • авіаційний гігант Airbus;
  • німецьке відділення MBDA Deutschland;
  • технологічна компанія Safran;
  • аерокосмічний стартап Destinus.

Партнери планують діяти швидко і вже за три місяці підпишуть юридично зобов'язувальну угоду.

Суверенність від США

Європа поспішає закрити критичні діри у своїй обороні та намагається більше не залежати від систем Patriot зі США. Вторгнення Росії в Україну продемонструвало, що загроза балістичних ракет стала реальністю. Лідери ЄС розуміють ризики й хочуть мати власні інструменти захисту, йдеться у матеріалі.

Полювання на ракети РФ у космосі

Балістичні ракети великої дальності не летять як літаки. Вони виходять за межі атмосфери, і там вони проводять більшу частину свого польоту. Звичайні ракети ППО їх там не дістануть.

Новий європейський ракетний перехоплювач працюватиме саме у вакуумі. Він зможе ліквідувати загрозу на безпечній відстані від міст. Перші випробування екзоатмосферного апарата в космосі запланували на 2027 рік.

Контекст новини

У ЄС дев'ять країн разом з Україною створили антибалістичну коаліцію, про що підписали документ у Парижі. Рішення ухвалили на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет Росією.

Україна вже активно працює над власною балістикою. Компанія Fire Point презентувала антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для перспективної системи ППО Freyja.

Компанія також представила концепцію Freyja як пан'європейського протибалістичного щита, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

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