У НАТО спрогнозували ефект від можливої передачі Україні ракет Tomahawk

Він зазначив, що ракети Tomahawk, безумовно, вплинули б на військову ситуацію.

За словами чиновника НАТО, Захід уже спостерігав значні успіхи України з ударними безпілотниками-камікадзе на досить великих дальностях. Також у НАТО спостерігали, як Україна впровадила нову крилату ракету, яку успішно використовують для ударів на великі відстані.

"Таким чином, у всіх цих аспектах використання Tomahawk збільшило б потужності та деякі можливості, але при цьому доповнювало б те, що Україна вже досягає", - додав він.