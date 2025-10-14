В НАТО спрогнозировали эффект от возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Поставки Украине Tomahawk

Напомним, еще 7 октября президент США Дональд Трамп заявлял, что он практически принял решение по поставкам Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Уже 13 октября Трамп заявлял, что готов передать такие ракеты, но для начала ему нужно "поговорить с Россией, хочет ли она, чтобы в ее сторону летели Tomahawk".

При этом на прошлой неделе Трамп и Зеленский провели несколько телефонных разговоров, во время которых, в частности, обсуждался и вопрос передачи Tomahawk.

На пятницу, 17 октября, в Вашингтоне запланирована встреча лидеров Украины и США. Более детально о том, могут ли по ее итогам начаться поставки Tomahawk, - в материале РБК-Украина.