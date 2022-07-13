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НАТО сконцентрировано на военной помощи Украине, а не на ее вступлении, - Столтенберг

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 18:53
НАТО сконцентрировано на военной помощи Украине, а не на ее вступлении, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня НАТО не поднимает вопрос членства Украины. Альянс сконцентрирован на военной помощи нашим бойцам в войне против России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время совместного заседания комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.

"Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО", - заявил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Столтенберг призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины.

Также генеральный секретарь альянса считает, что война России против Украины может растянуться на годы.

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