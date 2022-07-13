НАТО сконцентровано на військовій допомозі Україні, а не на її вступу, - Столтенберг
Сьогодні НАТО не порушує питання членства України. Альянс сконцентрований на військові допомозі нашим бійцям у війніп проти Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спільного засідання комітетів з оборони та зовнішньої політики Європарламенту.
"Наразі зусилля сконцентровані на наданні допомоги Україні, щоб вона зберегла свою незалежність. Це головне зараз, а не членство в НАТО", - заявив Столтенберг.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Столтенберг закликав голову Кремля Володимира Путіна припинити війну й вивести свої війська з території України.
Також генеральний секретар альянсу вважає, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки.
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