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НАТО сконцентровано на військовій допомозі Україні, а не на її вступу, - Столтенберг

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Середа 13 липня 2022 18:53
НАТО сконцентровано на військовій допомозі Україні, а не на її вступу, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні НАТО не порушує питання членства України. Альянс сконцентрований на військові допомозі нашим бійцям у війніп проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спільного засідання комітетів з оборони та зовнішньої політики Європарламенту.

"Наразі зусилля сконцентровані на наданні допомоги Україні, щоб вона зберегла свою незалежність. Це головне зараз, а не членство в НАТО", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Столтенберг закликав голову Кремля Володимира Путіна припинити війну й вивести свої війська з території України.

Також генеральний секретар альянсу вважає, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки.

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