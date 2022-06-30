Путин должен остановить войну и вывести свои войска из Украины, - Столтенберг

Лидеры НАТО поддерживают Украину, чтобы обеспечить ее победу как независимой и суверенной страны в Европе. Последствия агрессии России ощущает весь мир.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RP .

"Президент Путин должен вывести свои войска и немедленно положить конец этой войне, прекратив нападения на демократическое, суверенное государство, причиняющие столько страданий Украине", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, война России против Украины является "жестокой" и "абсолютно неприемлемой".

Напомним, согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин все так же намерен захватить большую часть Украины военным путем.

Кроме того, по словам Йенса Столтенберга, война России против Украины может растянуться на годы.

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