НАТО розпочало найбільші навчання року Steadfast Dart на тлі напруги навколо Гренландії

НАТО розпочало найбільші у 2026 році військові навчання Steadfast Dart, метою яких є відпрацювання швидкого перекидання військ і техніки у разі можливого нападу Росії на країни Балтії або Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даими видання, ключову роль у навчаннях відіграє Німеччина, яка фактично перетворюється на головний оборонний хаб НАТО. До країни перекидають понад 10 тисяч військовослужбовців із 11 держав-членів Альянсу.

У Steadfast Dart задіяно 17 кораблів, 20 військових літаків та близько 1500 одиниць важкої техніки, серед яких танки, ракетні системи та військові вантажівки.

Німеччина - центр оборони Альянсу

У межах навчань НАТО розгортає Allied Reaction Force - мобільне угруповання швидкого реагування, призначене для оперативних дій у кризових ситуаціях. Навчаннями командує генерал бундесверу Інго Герхарц, який відповідає за сили НАТО в Центральній Європі.

За його словами, Steadfast Dart має продемонструвати здатність Альянсу швидко та злагоджено захищати свою територію.

"Наше командування відповідає за оборону Альянсу від Атлантичного узбережжя до країн Балтії. Ці навчання показують, наскільки важливою є роль Німеччини як центру оборони НАТО", - заявив Герхарц.