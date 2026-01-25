ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

НАТО начало крупнейшие учения года Steadfast Dart на фоне напряжения вокруг Гренландии

Гренландия, Воскресенье 25 января 2026 17:10
UA EN RU
НАТО начало крупнейшие учения года Steadfast Dart на фоне напряжения вокруг Гренландии Иллюстративное фото: НАТО начало учения года Steadfast Dart (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

НАТО начало крупнейшие в 2026 году военные учения Steadfast Dart, целью которых является отработка быстрой переброски войск и техники в случае возможного нападения России на страны Балтии или Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, ключевую роль в учениях играет Германия, которая фактически превращается в главный оборонный хаб НАТО. В страну перебрасывают более 10 тысяч военнослужащих из 11 государств-членов Альянса.

В Steadfast Dart задействовано 17 кораблей, 20 военных самолетов и около 1500 единиц тяжелой техники, среди которых танки, ракетные системы и военные грузовики.

Германия - центр обороны Альянса

В рамках учений НАТО разворачивает Allied Reaction Force - мобильную группировку быстрого реагирования, предназначенную для оперативных действий в кризисных ситуациях. Учениями командует генерал бундесвера Инго Герхарц, который отвечает за силы НАТО в Центральной Европе.

По его словам, Steadfast Dart должны продемонстрировать способность Альянса быстро и слаженно защищать свою территорию.

"Наше командование отвечает за оборону Альянса от Атлантического побережья до стран Балтии. Эти учения показывают, насколько важна роль Германии как центра обороны НАТО", - заявил Герхарц.

Напряжение вокруг Гренландии

После успешных действий США в Венесуэле президент Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "жизненно необходимым" для национальной безопасности страны. Он утверждал, что остров якобы находится в окружении флотов России и Китая, а Дания, по его словам, не способна гарантировать надлежащий уровень безопасности.

Сначала Трамп не исключал возможности применения силы для установления контроля над островом. Подобную позицию озвучивал и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, подчеркивая, что Гренландия должна войти в систему национальной безопасности США, даже если для этого понадобятся жесткие шаги.

На этом фоне на остров был переброшен ограниченный, но показательный контингент сил союзников по НАТО. Параллельно Трамп объявил о намерении ввести пошлины против государств, открыто поддержавших Данию, однако его заявления, в частности предостережения Европе относительно военного присутствия в регионе, фактически остались без реакции.

В конце концов ситуацию удалось урегулировать дипломатическим путем. 21 января после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе Трамп сообщил о наработке рамок будущего соглашения по Гренландии, которое предусматривает уважение суверенитета Дании и обновление датско-американского оборонного соглашения 1951 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Гренландия
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света