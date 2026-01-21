Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social та CNBC .

Американський лідер назвав зустріч з генсеком НАТО "дуже продуктивною", і наголосив, що угода, в разі її реалізації, стане вигідною як для США, так і для всіх країн Альянсу.

Крім того, Трамп повідомив, що на тлі досягнутого розуміння ухвалив рішення не запроваджувати тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.

"Ведуться додаткові обговорення щодо "Золотого купола" Гренландії. Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень", - зазначив він.

Трамп доручив ведення переговорів віцепрезидент Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо, спецпосланнику Стіву Віткоффу та іншим посадовцям за потреби. Всі вони, за словами лідера США, звітуватимуть безпосередньо йому.

В інтерв'ю CNBC Трамп на прохання надати детальнішу інформацію про пропозицію, відповів, що "це трохи складно" і пообіцяв зробити це пізніше.

Водночас він зазначив, що ця угода передбачає права на видобуток корисних копалин для США, а також запропоновану систему протиракетної оборони "Золотий купол".

"Вони будуть залучені до "Золотого купола" і до прав на видобуток корисних копалин, і ми теж", - сказав президент США.