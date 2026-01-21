ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита

Середа 21 січня 2026 22:44
UA EN RU
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social та CNBC.

Американський лідер назвав зустріч з генсеком НАТО "дуже продуктивною", і наголосив, що угода, в разі її реалізації, стане вигідною як для США, так і для всіх країн Альянсу.

Крім того, Трамп повідомив, що на тлі досягнутого розуміння ухвалив рішення не запроваджувати тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.

"Ведуться додаткові обговорення щодо "Золотого купола" Гренландії. Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень", - зазначив він.

Трамп доручив ведення переговорів віцепрезидент Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо, спецпосланнику Стіву Віткоффу та іншим посадовцям за потреби. Всі вони, за словами лідера США, звітуватимуть безпосередньо йому.

В інтерв'ю CNBC Трамп на прохання надати детальнішу інформацію про пропозицію, відповів, що "це трохи складно" і пообіцяв зробити це пізніше.

Водночас він зазначив, що ця угода передбачає права на видобуток корисних копалин для США, а також запропоновану систему протиракетної оборони "Золотий купол".

"Вони будуть залучені до "Золотого купола" і до прав на видобуток корисних копалин, і ми теж", - сказав президент США.

США і Гренландія

Нагадаємо, Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. За його словами, острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Трамп виступав за передання Гренландії під контроль Сполучених Штатів з метою розміщення там елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Крім того, з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Марк Рютте Гренландия
Новини
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка