НАТО проведе зустріч країн із Patriot для допомоги Україні наступного тижня, - Reuters

Patriot для України

Нагадаємо, 9 липня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot.

14 липня, США і НАТО уклали угоду, за якою американське озброєння надходитиме Україні, а витрати покриватимуть європейські партнери.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Для цього буде використано "багаторівневу домовленість" між Україною та партнерами.

"Ми робимо все, щоб Україна отримала якомога більше засобів для збивання дронів, для збивання ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем Patriot і ракет до них", - сказав президент.

До цього у ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп може передати Україні ще одну додаткову систему Patriot.

Крім того, днями речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що країна веде переговори не тільки щодо закупівлі Patriot, а й щодо залучення широкого спектра інших засобів ППО.

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