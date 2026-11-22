У понеділок, 22 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради. Обговорення стосуватиметься порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Польщу на зустрічі представлятиме заступник міністра оборони Павел Залевський.
"Найближчим часом ми отримаємо від союзників по НАТО потужну підтримку, що посилить захист нашого східного кордону. У понеділок у штаб-квартирі НАТО відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради, на якому ми представимо конкретні пропозиції та визначимо нові можливості дій", - повідомив Косіняк-Камиш.
Він додав, що щодо деталей у суботу розмовляв із головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.
Північноатлантична рада - найважливіший орган прийняття рішень НАТО. До її складу входять представники всіх держав-членів Альянсу (зазвичай це посли при НАТО, але за потреби також міністри закордонних справ, оборони або глави держав і урядів).
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада під час масованої атаки Росії по Україні дві російські ракети та дрон впали на території Польщі - один із боєприпасів вибухнув усього за 96 кілометрів від місця проведення військових навчань країн "Коаліції охочих".
Після інциденту прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що у Польщі не вважають "прильот" випадковістю, а розцінюють його як навмисну провокацію з боку РФ.
Як повідомлялося, пілот шведського винищувача Gripen, який патрулював небо над Польщею під час порушень повітряного простору у п’ятницю, отримав дозвіл на збиття російської ракети, але не зміг цього зробити через складні погодні умови.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Польщі після того, як туди залетіли три ймовірно російські цілі.