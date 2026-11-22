В понедельник, 22 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета. Обсуждение будет касаться нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.
Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Польшу на встрече будет представлять заместитель министра обороны Павел Залевский.
"В ближайшее время мы получим от союзников по НАТО мощную поддержку, что усилит защиту нашей восточной границы. В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится чрезвычайное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые возможности действий", - сообщил Косиняк Камыш.
Он добавил, что по поводу деталей в субботу разговаривал с главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Североатлантический совет является важнейшим органом принятия решений НАТО. В ее состав входят представители всех государств-членов Альянса (обычно это послы при НАТО, но при необходимости также министры иностранных дел, обороны или главы государств и правительств).
Напомним, в ночь на 20 ноября во время массированной атаки России по Украине две российские ракеты и дрон упали на территории Польши - один из боеприпасов взорвался всего в 96 километрах от места проведения военных учений стран "Коалиции желающих".
После инцидента премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в Польше не считают "прилет" случайностью , а расценивают его как умышленную провокацию со стороны РФ.
Как сообщалось, пилот шведского истребителя Gripen, патрулировавший небо над Польшей во время нарушений воздушного пространства в пятницу, получил разрешение на сбивание российской ракеты, но не смог этого сделать из-за сложных погодных условий.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО будет защищать каждый сантиметр территории Польши после того, как туда залетели три, вероятно, российские цели.