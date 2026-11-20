У Польщі не вважають "прильот" двох ракет і реактивного дрона РФ у ніч проти 20 листопада випадковістю. Це є навмисною дією з метою провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска під час брифінгу, передає Polsat.

Російська провокація з ракетами

Туск говорив про порушення польського повітряного простору як про нову ескалацію з боку Росії.

За словами прем'єра, останні кілька тижнів були для Польщі важкими.

"Сьогодні ми маємо чергову частину російської ескалації. Як ви знаєте, найімовірніше, насправді це вже відомо, три об'єкти, російські об'єкти, порушили польський повітряний простір", - сказав він щодо подій в Люблінському та Підкарпатському регіонах.

Прем'єр-міністр нагадав, що на польську землю впали загалом три об'єкти, один з яких вибухнув.

"Не було жодної шкоди, жодних жертв, але це чітко показує - також враховуючи масштаби нападу Росії на Україну тієї ночі та сьогодні вранці - що ці місяці, як я вже казав, безумовно будуть місяцями великих викликів для нас", - каже він.

Туск запевнив, що буде тримати громадян у курсі всіх подій та обставин цих "драматичних інцидентів".

Також він мав розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та європейськими лідерами.

"Я не хочу залишати жодного простору для інтерпретації. Ми точно знаємо, що те, що впало на польську землю, було з Росії", - уточнив він.

Він додав, що ситуація не схожа на збіг обставин.

"Я обережний у своїх формулюваннях. Знаєте, це серйозна справа, але, схоже, ми маємо справу з навмисною провокацією. Не випадково ці об’єкти впали поблизу місця проведення військових навчань Коаліції охочих", - додав Туск.