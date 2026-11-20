Дві ракети і дрон РФ впали на території Польщі під час масованої атаки по Україні 20 листопада. Одна з ракет вибухнула за 96 км від місця проведення військових навчань за участю країн "Коаліції хочих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph і RMF24 .

Про падіння засобів повітряного нападу в населених пунктах Новий Ліповець, Рудник-над-Сяном та Молодич повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час брифінгу.

За його словами, у Новому Липовці виявили об'єкт, ідентифікований як ракета Х-101. Ще одна ракета впала в Руднику-над-Санемі, а в Молодичі зафіксували падіння, ймовірно, реактивного безпілотника.

"Ця атака РФ на територію України, яка також зачепила Польщу, стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабної війни в Україні", - заявив Косіняк-Камиш.

Він уточнив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Також не було зафіксовано пошкоджень критично важливої інфраструктури.

Дату для удару обрано не випадково

Польський міністр вважає, що Росія обрала дату атаки невипадково. За його словами, неподалік від районів, де діяли польські військово-повітряні сили, проходять навчання за участю "Коаліції охочих".

"Ми маємо справу з черговою провокацією з боку Росії. На мій погляд, вибір часу не випадковий. Сьогодні в Нова-Дембі - неподалік від районів, де діяли наші військово-повітряні сили, - проходять навчання за участю "Коаліції охочих"", - розповів Косіняк-Камиш.

Як зазначає The Telegraph, у Новій-Дембі Підкарпатського воєводства тривають військові навчання за участю військовослужбовців Британії та інших європейських країн.

Ці маневри є частиною програми "Коаліції охочих", мета якої - забезпечити готовність союзників України до її захисту в разі укладення мирної угоди.

Водночас генерал Іренеуш Новак повідомив, що загалом було зафіксовано 11 об'єктів, які становили пряму загрозу вторгнення у повітряний простір Польщі. Три з них упали на польській території.