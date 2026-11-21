Пілот шведського винищувача Gripen, який патрулював небо над Польщею під час порушень повітряного простору у п’ятницю, отримав дозвіл на збиття російської ракети, але не зміг цього зробити через складні погодні умови.

Як передає РБК-Україна , про це заявив Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак у коментарі Rzeczpospolita .

За його словами, шведська пара винищувачів Gripen діяла під керівництвом Центру об’єднаних повітряних операцій НАТО (CAOC) у німецькому Юдемі, який відповідає за повітряні операції в цій частині Європи.

Саме CAOC видав так званий condition based order, тобто дозвіл, що дозволяє пілотам самостійно ухвалювати рішення про збиття об’єкта.

Один зі шведських пілотів намагався перехопити об’єкт, який - за попередньою оцінкою - був російською крилатою ракетою Х-101. Однак він не зміг ідентифікувати її ані візуально, ані за допомогою бортових оптоелектронних систем.

Новак пояснив, що перешкодою стали "надзвичайно складні атмосферні умови", які були в районі перехоплення. У результаті пілот, незважаючи на наявний дозвіл НАТО на застосування озброєння, не збив ціль.

Як зазначається, атака відбувалася у два етапи: спочатку росіяни застосували дрони, зокрема швидкі безпілотники з реактивним двигуном, а потім ракети "Калібр" і Х-101. Польща знала місця їхнього запуску, кількість та напрямки польоту. Вона також використовувала дані, передані Україною через систему "Віраж".

"Щодо того, хто стоїть за цим нападом, то з нашого боку наразі немає жодних сумнівів", - підсумував Новак.