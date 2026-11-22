У понеділок, 22 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради. Обговорення стосуватиметься порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Польщу на зустрічі представлятиме заступник міністра оборони Павел Залевський.

"Найближчим часом ми отримаємо від союзників по НАТО потужну підтримку, що посилить захист нашого східного кордону. У понеділок у штаб-квартирі НАТО відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради, на якому ми представимо конкретні пропозиції та визначимо нові можливості дій", - повідомив Косіняк-Камиш.

Він додав, що щодо деталей у суботу розмовляв із головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Північноатлантична рада - найважливіший орган прийняття рішень НАТО. До її складу входять представники всіх держав-членів Альянсу (зазвичай це посли при НАТО, але за потреби також міністри закордонних справ, оборони або глави держав і урядів).