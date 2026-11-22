В понедельник, 22 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета. Обсуждение будет касаться нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Польшу на встрече будет представлять заместитель министра обороны Павел Залевский.

"В ближайшее время мы получим от союзников по НАТО мощную поддержку, что усилит защиту нашей восточной границы. В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится чрезвычайное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые возможности действий", - сообщил Косиняк Камыш.

Он добавил, что по поводу деталей в субботу разговаривал с главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Североатлантический совет является важнейшим органом принятия решений НАТО. В ее состав входят представители всех государств-членов Альянса (обычно это послы при НАТО, но при необходимости также министры иностранных дел, обороны или главы государств и правительств).