НАТО просить Туреччину достроково надати F-16 для патрулювання неба в країнах Балтії

НАТО попросило Туреччину на кілька місяців раніше надати винищувачі F-16 для місії альянсу з повітряного патрулювання в країнах Балтії 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел, Туреччина вже запланувала розмістити бойові літаки в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027.
Тепер же НАТО хоче провести патрулювання в Естонії з серпня по грудень 2026 року. Як кажуть джерела, це пов'язано з посиленням оборони Альянсу після порушень Росією повітряного простору країн, що входять до військового блоку.
Анкара поки не вирішила, як відреагує на запит на оплату. За словами співрозмовників видання, турецькі винищувачі востаннє здійснили патрулювання в рамках такої місії на початку 2025 року.
Bloomberg зазначає, що адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана планує провести наступний саміт НАТО в липні.
Також у виданні нагадали, що в грудні турецький F-16 збив дрон над Чорним морем, коли той наближався до турецького повітряного простору. Через кілька днів на північному заході країни було виявлено розбитий безпілотник, імовірно, російського виробництва.
Нагадаємо, що 2025 року Росія неодноразово порушувала повітряний простір країн-членів НАТО.
Зокрема, 19 вересня в Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", порушили повітряний простір їхньої країни. За даними Politico, було одразу три літаки і вони перебували над Естонією 12 хвилин.
Крім того, 8 вересня в естонській армії повідомили, що повітряний простір країни порушив російський вертоліт Мі-8. Інцидент стався в районі острова Вайндлоо.
Також зазначимо, що в ніч на 10 вересня РФ вкотре здійснила комбіновану атаку по Україні. Але саме тієї ночі дрони окупантів залітали на територію Польщі, через що країна підняла в небо літаки і вперше збивала безпілотники над своєю територією. І це був далеко не єдиний інцидент, адже вже 13 вересня російський дрон опинився в Румунії.
Також у мережі були кадри, на яких було відео, що і в Польщі, і в Румунії, оголошували повітряну тривогу.