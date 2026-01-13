НАТО просит Турцию досрочно предоставить F-16 для патрулирования неба в странах Балтии

По словам источников, Турция уже запланировала разместить боевые самолеты в Румынии с декабря 2026 года по март 2027.

Теперь же НАТО хочет провести патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года. Как говорят источники, это связано с усилением обороны Альянса после нарушений Россией воздушного пространства стран, входящих в военный блок.

Анкара пока не решила, как отреагирует на запрос на оплату. По словам собеседников издания, турецкие истребители в последний раз совершили патрулирование в рамках такой миссии в начале 2025 года.

Bloomberg отмечает, что администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планирует провести следующий саммит НАТО в июле.

Также в издании напомнили, что в декабре турецкий F-16 сбил дрон над Черным морем, когда тот приближался к турецкому воздушному пространству. Через несколько дней на северо-западе страны был обнаружен разбитый беспилотник, предположительно, российского производства.