ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

США, Великобритания и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 06:42
США, Великобритания и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов Фото: США, Великобритания и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов (twitter .com/HRDefsEN)
Автор: Анна Полисученко

США, Великобритания и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов. В заявлении говорится, что действия Беларуси требуют решительной международной реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт представительства США при ООН.

В заявлении Постоянного представителя Эстонии от имени Албании, Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, страны осудили "организованное использование людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу".

Государства также призывают Минск не подвергать риску жизни людей и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи.

"Мы, нынешние члены Совета Безопасности Европейского союза, Эстония, Франция и Ирландия, к которым сегодня присоединились члены Совета Безопасности, Норвегия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, а также новый член Совета Безопасности Албания, осуждаем организованную инструментализацию людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу в политических целях Беларусью с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от ее собственных усиливающихся нарушений прав человека", - говорится в заявлении.

Члены Совбеза ООН заявили о намерении обсудить меры против тех, "кто причастен к действиям режима" президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее мы писали, что Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беларусь
NEWS
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку