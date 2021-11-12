В НАТО закликали Білорусь не створювати міграційну кризу на кордонах з країнами ЄС

Північноатлантична рада НАТО зробила заяву з приводу міграційної кризи на європейських зовнішніх кордонах, яку штучно створює Білорусь. Альянс закликає білоруський режим зупинитися та не загострювати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз НАТО .

"Північноатлантична рада рішуче засуджує продовження інструменталізації нелегальної міграції, штучно створеної Білоруссю в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях", - йдеться в заяві.

Такі дії білоруського режиму, як наголошують в НАТО, загрожують життю вразливих людей. Країни НАТО також висловили свою солідарність з Польщею, Литвою, Латвією та іншими державами, які страждають від дій режиму Олександра Лукашенка.