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В НАТО закликали Білорусь не створювати міграційну кризу на кордонах з країнами ЄС

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Брюссель, П'ятниця 12 листопада 2021 17:23
В НАТО закликали Білорусь не створювати міграційну кризу на кордонах з країнами ЄС Фото: НАТО відреагувало на міграційну кризу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Північноатлантична рада НАТО зробила заяву з приводу міграційної кризи на європейських зовнішніх кордонах, яку штучно створює Білорусь. Альянс закликає білоруський режим зупинитися та не загострювати ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз НАТО.

"Північноатлантична рада рішуче засуджує продовження інструменталізації нелегальної міграції, штучно створеної Білоруссю в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях", - йдеться в заяві.

Такі дії білоруського режиму, як наголошують в НАТО, загрожують життю вразливих людей. Країни НАТО також висловили свою солідарність з Польщею, Литвою, Латвією та іншими державами, які страждають від дій режиму Олександра Лукашенка.

"Ми залишатимемося пильними щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі та надалі відслідковуватимемо наслідки для безпеки Альянсу. Члени НАТО закликають Білорусь припинити ці дії, поважати права людини та основні свободи та дотримуватися міжнародного права.", - зазначили в раді НАТО.

Нагадаємо, білоруські силовики стягнули до кордону з Польщею сотні нелегальних мігрантів, яких привезли в Білорусь рейсами з країн Близького Сходу. Вже декілька днів мігранти намагаються прорватися через кордон, щоб потрапити в Європу.

Як писало РБК-Україна, раніше США, Британія та країни ЄС заявили, що засуджують Білорусь за використання мігрантів у політичних цілях.

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