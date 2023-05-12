В НАТО припускають, що членство Швеції не зможуть схвалити до саміту у Вільнюсі, - ЗМІ

Журналістам стало відомо, що ключові посадовці у штаб-квартирі НАТО вже обговорюють необхідність готуватися до сценарію, що Швеція на момент саміту у Вільнюсі все ще не завершить процедуру вступу.

За даними видання, після вступу Фінляндії до Нато, союзники посилили дипломатичний тиск на Анкару і Будапешт, закликаючи ратифікувати вступ Швеції - але поки без бажаного результату.

Зазначимо, попри реалістичність негативного сценарію, шанси на завершення вступу Швеції у наступний місяць залишаються.

Одним з головних факторів є вибори у Туреччині - після них, у разі перемоги Ердогана, Анкара може зняти вето і через те, що це перестане бути елементом загравання з консервативним електоратом, і через те, що у Швеції набуде чинності нове антитерористичне законодавство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція розраховує стати членом НАТО до липневого саміту.

Ми також писали, що опозиція в Туреччині, на відміну від діючої влади, обіцяє швидко ратифікувати вступ Швеції в НАТО в разі перемоги

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