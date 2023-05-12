В НАТО предполагают, что членство Швеции не смогут одобрить саммит в Вильнюсе, - СМИ

Журналистам стало известно, что ключевые чиновники в штаб-квартире НАТО уже обсуждают необходимость готовиться к сценарию, что Швеция на момент саммита в Вильнюсе все еще не завершит процедуру вступления.

По данным издания, после вступления Финляндии в НАТО, союзники усилили дипломатическое давление на Анкару и Будапешт, призывая ратифицировать вступление Швеции - но пока без желаемого результата.

Отметим, несмотря на реалистичность негативного сценария, шансы на завершение вступления Швеции в следующий месяц остаются.

Одним из главных факторов являются выборы в Турции - после них, в случае победы Эрдогана, Анкара может снять вето и потому, что это перестанет быть элементом заигрывания с консервативным электоратом, и потому, что в Швеции вступит в силу новое антитеррористическое законодательство.

Напомним, ранее мы писали, что Швеция рассчитывает стать членом НАТО до июльского саммита.

Мы также писали, что оппозиция в Турции в отличие от действующей власти обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО в случае победы

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