RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО предполагают, что членство Швеции не смогут одобрить саммит в Вильнюсе, - СМИ

Фото: Швеция может не вступить в Альянс перед саммитом в Вильнюсе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Североатлантическом альянсе допускают, что вето на вступление Швеции не получится преодолеть до саммита в Вильнюсе, который состоится в начале июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.

Журналистам стало известно, что ключевые чиновники в штаб-квартире НАТО уже обсуждают необходимость готовиться к сценарию, что Швеция на момент саммита в Вильнюсе все еще не завершит процедуру вступления.

По данным издания, после вступления Финляндии в НАТО, союзники усилили дипломатическое давление на Анкару и Будапешт, призывая ратифицировать вступление Швеции - но пока без желаемого результата.

Отметим, несмотря на реалистичность негативного сценария, шансы на завершение вступления Швеции в следующий месяц остаются.

Одним из главных факторов являются выборы в Турции - после них, в случае победы Эрдогана, Анкара может снять вето и потому, что это перестанет быть элементом заигрывания с консервативным электоратом, и потому, что в Швеции вступит в силу новое антитеррористическое законодательство.

Напомним, ранее мы писали, что Швеция рассчитывает стать членом НАТО до июльского саммита.

Мы также писали, что оппозиция в Турции в отличие от действующей власти обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО в случае победы

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвеция