Опозиція в Туреччині обіцяє швидко ратифікувати вступ Швеції в НАТО в разі перемоги

Опозиція в Туреччині в разі перемоги на виборах обіцяє пришвидшити розгляд заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника кандидата в президенти Туреччини від опозиції Кемаля Киричдароглу Унала Чевікьоза в інтерв’ю "Шведському радіо" .

Чевікьоз підкреслив, що новий уряд Туреччини в разі перемоги опозиції докладе зусиль, щоб ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до Вільнюського саміту Альянсу в липні.

"Я маю бути обережним. Це також питання часу, але я сподіваюся, що ми зможемо завершити всі процеси до саміту НАТО у Вільнюсі, оскільки новий уряд має такий намір", - підкреслив він.

Однак радник Киричдароглу застеріг, що ратифікація залежатиме від того, чи виграє опозиція в першому або другому турі, оскільки на формування парламентських комітетів і уряду потрібен час.

Нагадаємо, глава Пентагону впевнений у вступі Швеції в НАТО до липня.

Однак наразі Туреччина досі блокує ратифікацію Швеції, адже чинна влада звинуватила Швецію в розміщенні курдських "терористичних організацій", тоді як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вона поширює "відверту брехню" про верховенство права в його країні.

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