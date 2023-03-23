ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Згадали старі образи? В Угорщині натякнули на причини блокування заявки Швеції до НАТО

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 22:48
Згадали старі образи? В Угорщині натякнули на причини блокування заявки Швеції до НАТО Фото: В Угорщині натякнули на причини блокування заявки Швеції до НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина не поспішає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО через певні висловлювання шведських політиків у минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника прем'єр-міністра Угорщини Балаша Орбана.

"Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон запитує, у чому проблема угорських депутатів. Дозвольте мені допомогти вам зрозуміти це на кількох прикладах", - йдеться у заяві.

Орбан згадав, що 3 березня 2021 року Ульф Крістерссон заявив, що ЄС повинен зупинити розвиток в Угорщині, чинити тиск на угорський уряд і підтримувати дедалі сильнішу опозицію.

Також радник прем'єр-міністра Угорщини написав, що 30 червня 2021 року Джесіка Росвалл (нині міністр у справах ЄС Швеції) закликала створити новий механізм умов щодо припинення фінансування Угорщини. За його словами, вже 10 травня 2022 року Йохан Персон (нині міністр зайнятості та інтеграції Швеції) називав уряд Угорщини ксенофобським та націоналістичним та звинуватив його у порушенні принципу верховенства закону та відмові підтримати Україну.

Таким чином Орбан намагався натякнути на причини того, чому Угорщина блокує заявку Швеції до НАТО.

Нагадаємо, що Угорщина вирішила проголосувати за членство Фінляндії в НАТО вже 27 березня. Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу розглядатимуть пізніше.

У середу, 22 березня, парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО. Історичне рішення ухвалено після того, як парламент обговорив законодавство про альянс.

Раніше повідомлялось, що Державні збори (однопалатний парламент) Угорщини мали розглянути угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.

Пізніше керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що країна перенесла голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО щонайменше до 21 березня.

У вівторок, 14 березня, стало відомо, що Угорщина може перенести засідання парламенту на наступний тиждень, що означає чергове затримання ратифікації вступу Фінляндії та Швеції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Угорщина
NEWS
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю