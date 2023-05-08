Швеція розраховує стати членом НАТО до липневого саміту, - міністр оборони

Швеція сподівається, що вона офіційно стане частиною НАТО до саміту Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR , про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він нагадав, що Швеція розпочала процес вступу до НАТО разом з Фінляндією, але країни не змогли одночасно стати членами Альянсу.

"Те, що Фінляндія вже в НАТО - добре для безпеки Швеції. Але, звичайно, важливо, щоб ми змогли якнайшвидше приєднатися до Альянсу. Ми хочемо зробити це до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня", - наголосив міністр.

Чиновник уточнив, що Стокгольм мав розуміння того, що між Швецією та Туреччиною більше розбіжностей, ніж у випадку з Фінляндією. Але зараз його країна зробила низку кроків, передбачених тристороннім меморандумом між країнами, зокрема змінила законодавство для боротьби з тероризмом.

Йонсон додав, що "тільки Угорщина може вирішувати за Угорщину та Туреччина - за Туреччину" у питанні ратифікації шведського членства в Альянсі. Але найкраще було б завершити процес якнайшвидше.

За його словами, зараз Швеція відчуває велику підтримку з боку США та інших союзників по Альянсу.