ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція розраховує стати членом НАТО до липневого саміту, - міністр оборони

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 15:48
Швеція розраховує стати членом НАТО до липневого саміту, - міністр оборони Фото: Пол Йонсон, голова Міноборони Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція сподівається, що вона офіційно стане частиною НАТО до саміту Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він нагадав, що Швеція розпочала процес вступу до НАТО разом з Фінляндією, але країни не змогли одночасно стати членами Альянсу.

"Те, що Фінляндія вже в НАТО - добре для безпеки Швеції. Але, звичайно, важливо, щоб ми змогли якнайшвидше приєднатися до Альянсу. Ми хочемо зробити це до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня", - наголосив міністр.

Чиновник уточнив, що Стокгольм мав розуміння того, що між Швецією та Туреччиною більше розбіжностей, ніж у випадку з Фінляндією. Але зараз його країна зробила низку кроків, передбачених тристороннім меморандумом між країнами, зокрема змінила законодавство для боротьби з тероризмом.

Йонсон додав, що "тільки Угорщина може вирішувати за Угорщину та Туреччина - за Туреччину" у питанні ратифікації шведського членства в Альянсі. Але найкраще було б завершити процес якнайшвидше.

За його словами, зараз Швеція відчуває велику підтримку з боку США та інших союзників по Альянсу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявляв, що є сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО в липні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Угорщина Турция
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні