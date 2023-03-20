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У Туреччині вважають, що Швеція не достатньо бореться з тероризмом, щоб вступити в НАТО

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Туреччина, Понеділок 20 березня 2023 20:55
У Туреччині вважають, що Швеція не достатньо бореться з тероризмом, щоб вступити в НАТО Фото: у Туреччині вважають, що Швеція не достатньо бореться з тероризмом, щоб вступити в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Швеції робить не достатньо для того, щоб Туреччина погодила вступ країни до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

За його словами, Туреччина очікує, що Швеція припинить діяльність, пов’язану з фінансуванням тероризму, вербуванням і пропагандою. Однак він зауважив, що новий уряд Швеції зробив позитивні кроки у цьому напрямку.

"Ми бачимо, що Швеція зробила деякі позитивні кроки з новим урядом, і ми вітаємо це. Змінили закон про боротьбу з тероризмом, внесли поправку до конституції. Звичайно, яка їхня мета, робити конкретні кроки в боротьбі з тероризмом", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Швеції сподіваються на ратифікацію заявки про членство в НАТО до саміту Альянсу в липні. При цьому в Туреччині, яка не схвалила заявку країни на приєднання, заявляють, що це залежить від кроків Стокгольму.

Нагадаємо, в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до Альянсу.

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