Війна в Україні

НАТО перехопило Су-30, МіГ-31 і Су-35 над Балтикою

Ілюстративне фото: НАТО перехопило Су-30, МіГ-31 і Су-35 над Балтикою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулого тижня винищувачі НАТО під час патрулювання в країнах Балтії тричі перехоплювали російські літаки, які порушили правила польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пише видання, інцидент стався 30 вересня. Тоді винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір.

Ці літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту. Вони підтримували радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVS).

У той же день літаки НАТО ідентифікували транспортний АН-72 із увімкненими транспондерами та зв'язком із RSVS, а також чотири СУ-30 і два МІГ-31 із Калінінграда. Вони також не мали транспондерів, планів польоту та радіозв'язку.

Зазначається, що винищувачі НАТО супроводили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв'язку.

Повітряні провокації РФ

Варто нагадати, що 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії. Інцидент зафіксовано відразу після входу літаків на територію країни.

На інцидент швидко відреагували італійські винищувачі F-35, які базуються на авіабазі Емарі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії. Вони піднялися в небо та супроводили російські МіГ-31 за межі естонського повітряного простору, запобігши подальшому порушенню.

 

Окрім цього два російських винищувачі було зафіксовано над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Це сталося в межах територіальних вод Польщі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ цинічно відкинула звинувачення щодо порушення повітряного простору. У Кремлі заявили, що порушень нібито не було, і російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил".

